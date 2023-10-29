400 شجرة وأجهزة لياقة.. "بلدية الأفلاج" تُواصل جهود أنسنة المباني والطرقات والمرافق

وقامت بلدية الأفلاج اليوم الأحد بزراعة العديد من الأشجار المتنوعة في فناء مبنى إدارة التعليم، كما غرست اليومين الماضيين العديد من الأشجار متنوعة الأزهار بالطريق العام لتحسين المشهد الحضري، كما قامت البلدية بتركيب العديد من أجهزة اللياقة الرياضية في ممشى سحاب؛ بهدف تحقيق مستهدفات جودة الحياة وأنسنة المرافق العامة.