مجمع الملك سلمان العالمي لـ"العربية" ينظّم مؤتمر "الاختبارات اللغوية.. النظريات والتجارب"

ينظّم "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" مؤتمره الدولي السنوي، بعنوان "الاختبارات اللغوية: النظريات والتجارب والتطلعات"، تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر المقبل، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، الذين سيستعرضون نتاجهم العلمي والبحثي في هذا المجال.