في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض.. "ماسك" يُحذِّر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة في 2040

في حديثه أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن بالرياض، فاجأ الملياردير إيلون ماسك الحضور بتوقعات عن انتشار واسع للروبوتات البشرية في المستقبل، وقال: "بحلول عام 2040 سيصل عدد الروبوتات التي تشبه البشر إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات روبوت، بأسعار تتراوح بين 20 و25 ألف دولار للروبوت الواحد".