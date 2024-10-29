في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض.. "ماسك" يُحذِّر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة في 2040

في حديثه أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن بالرياض، فاجأ الملياردير إيلون ماسك الحضور بتوقعات عن انتشار واسع للروبوتات البشرية في المستقبل، وقال: "بحلول عام 2040 سيصل عدد الروبوتات التي تشبه البشر إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات روبوت، بأسعار تتراوح بين 20 و25 ألف دولار للروبوت الواحد".
وكشف ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، عن روبوت "أوبتيموس" الجديد، الذي بإمكانه أداء مهام متنوعة، كحمل الأثقال، والقيام بالأعمال المنزلية وكذلك رعاية الأطفال.
وفي الوقت نفسه، حذَّر ماسك من مخاطر الذكاء الاصطناعي "العدمي" المدمج بأيديولوجيات سياسية، مشددًا على أهمية التوازن في تطوير النماذج الذكية.
ويأتي هذا التحذير في ظل التقدم السريع الذي تحققه الشركات العالمية في تطوير روبوتات قادرة على التفاعل والتفكير كالبشر؛ إذ يرى ماسك أن عام 2029 قد يشهد وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستويات "خارقة".