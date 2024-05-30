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وثّقوا جريمتهم ونشروها.. "النيابة العامة": صدور حكم بسجن 4 وافدين لتحرشهم بوافد آسيوي بأحد المتاجر

إبعادهم بعد انتهاء محكوميتهم.. و"النيابة" تؤكّد على تصدّيها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين