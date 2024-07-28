محليات
شاهد.. رجال المرور يحتضنون طفلة "ثلاثة أعوام" بعدما فقدت ذويها بغابة رغدان
جلست بكل طمأنينة تتناول المثلجات حتى حضور والدتها واستلامها
في مشهد يتجسد للمرة الثانية على التوالي، ضرب رجال المرور بمنطقة الباحة مشهدًا أبويًا لطفلة "ثلاثة أعوام"، فقدت والدَيها في غابة رغدان، التي تشهد كثافة عالية من الزوار، لكنها وجدت الراحة والطمأنينة بين أيدي رجال الأمن.
وفي التفاصيل التي وقفت عليها "سبق"، بعد أن تردد اسم الطفلة روان عبر مكبرات الصوت في دورية المرور المتمركزة في سنتر الحديقة، وقد اعتلاها الخوف بسبب فقدانها أسرتها، بادر رجل المرور بمد يد العون والمساعدة للطفلة؛ ما جعلها تخرج عن صمتها، وتفصح عن اسمها، وتشعر بالأمان، وتطلب آيس كريم من مركبة البيع بالقرب من دورية المرور، ويقدمه لها.
وجلست الطفلة بكل طمأنينة تتناول المثلجات حتى حضور والدتها واستلامها معبرة عن شكرها لرجال الأمن وما يقدمون من خدمات ورعاية وحفظ للأمن.