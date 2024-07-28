شاهد.. رجال المرور يحتضنون طفلة "ثلاثة أعوام" بعدما فقدت ذويها بغابة رغدان

وفي التفاصيل التي وقفت عليها "سبق"، بعد أن تردد اسم الطفلة روان عبر مكبرات الصوت في دورية المرور المتمركزة في سنتر الحديقة، وقد اعتلاها الخوف بسبب فقدانها أسرتها، بادر رجل المرور بمد يد العون والمساعدة للطفلة؛ ما جعلها تخرج عن صمتها، وتفصح عن اسمها، وتشعر بالأمان، وتطلب آيس كريم من مركبة البيع بالقرب من دورية المرور، ويقدمه لها.