"التدريب التقني" ترصد 298 مخالفة تدريبية في النصف الأول من عام 2024م

وأضاف "العتيبي" أن المؤسسة تعمل على تطوير استثمار القطاع الخاص في مجال التدريب وتقديم عديد من التسهيلات له لتحفيز الاستثمار ونمو قطاع التدريب، حيث منحت المؤسسة 165 رخصة لمنشآت جديدة لمزاولة نشاط التدريب، كما منحت خلال الفترة ذاتها 223 بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية.