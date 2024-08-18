مع عودة الطلاب لـ30 ألف مدرسة بالمملكة.. "الربيش": عام دراسي نموذجي مبشر بالخير

وينهي "الربيش" قائلًا: "تظهر بصمة الرؤية على العام الدراسي الجديد مع بدء تدريس اللغة الصينية في عدد من المدارس المتوسطة، كبداية لضمان نجاح التجربة في بداياتها، مع قياس مستوى تحقيق المستهدفات نهاية كل عام دراسي، ويتمّ التدرج في تدريس "الصينية" إلى الصف الثالث الثانوي بحلول عام 2029م، وتندرج هذه الخطوة ضمن أهداف التعليم في المملكة، بتعليم لغات أجنبية جديدة، والانتفاع بها؛ من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي الثقافي للطلاب، خاصةً إذا كانت هذه اللغات تنتمي إلى أمم لها تاريخ حضاري وعلمي طويل، وصاحبة تجربة ذاتية في بناء الذات".