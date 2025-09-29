السعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو للإشراف على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانتها التقنية عالميًا

في خطوة دولية نوعية تعكس ريادتها التقنية، انضمّت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى الشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويُعد هذا الانضمام محطة مهمة تُعزز من مكانة المملكة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يبرز دورها المؤثر في صياغة السياسات والأطر الإشرافية المتعلقة بالتقنيات الناشئة، ويفتح آفاقًا أوسع لتطوير القدرات الوطنية من خلال تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وترسيخ دورها في المحافل الدولية، حيث ستُسهم عضوية المملكة في الشبكة في توسيع نطاق الشراكات العالمية، وبناء القدرات، وتطوير أدوات ومعايير موحّدة للإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وتهدف شبكة GNAIS إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الإشرافية عالميًا، وتوفير منصة لتبادل المعرفة، وتطوير أدوات تدريبية متخصصة، ومستودعات لدراسات الحالة والتجارب الرائدة، بما يُسهم في رفع كفاءة الإشراف ومواجهة التحولات التقنية المتسارعة.
وشاركت المملكة، ممثلة في "سدايا"، في الاجتماع الأول للشبكة الذي تناول مراجعة الشروط المرجعية، وتحديثات العضوية، وخطط العمل، إضافة إلى مناقشة مقترحات حول هيكلة المجموعات الفرعية، واستعراض المواد التدريبية وآليات بناء القدرات.
ويُجسد هذا الانضمام التزام المملكة بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة، ويعكس المكانة التي بلغتها على مستوى البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال مشروعات ومبادرات جعلت منها نموذجًا يُحتذى به عالميًا.