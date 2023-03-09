"الملاحة الجوية السعودية" الثانية عالمياً في إدارة المجال الجوي

ويأتي هذا الإنجاز أول ثمرات استراتيجية الملاحة الجوية السعودية الجديدة والتي تهدف إلى أن تصبح أفضل مقدم خدمات ملاحة جوية عالمياً ورائداً دولياً لصناعة النقل الجوي بتوفير الحلول التكنولوجية المتطورة والابتكارية، والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف لتمكين رؤية السعودية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 300 مليون مسافر، رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030.