"الشؤون الإسلامية" تُقيم الحفل الختامي لمسابقة القرآن الأولى في سريلانكا

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا خالد بن حمود القحطاني، كلمة رفَع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الكبيرة في خدمة المسلمين بالعالم، ومن ذلك دعم المسابقات القرآنية، ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تقام حاليًا في نسختها الأولى في سريلانكا، لتحفيز الأجيال للعناية بكتاب الله وغرس قيمه في نفوسهم.