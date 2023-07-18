"الشؤون الإسلامية" تُقيم الحفل الختامي لمسابقة القرآن الأولى في سريلانكا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة القرآن الكريم الأولى بجمهورية سريلانكا، التي نظّمتها الوزارة بالتنسيق مع سفارة المملكة في سريلانكا، بالتعاون مع وزارة الأديان ممثلة في إدارة الشؤون الدينية الإسلامية، وبلغ مجموع جوائزها 180 ألف ريال؛ حيث تَرشح للتصفيات النهائية 240 متسابقًا ومتسابقة من أصل 1500 تنافسوا في التصفيات الأولية.
وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا خالد بن حمود القحطاني، كلمة رفَع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الكبيرة في خدمة المسلمين بالعالم، ومن ذلك دعم المسابقات القرآنية، ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تقام حاليًا في نسختها الأولى في سريلانكا، لتحفيز الأجيال للعناية بكتاب الله وغرس قيمه في نفوسهم.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردانا، أن المسابقة تُعَد تشجيعًا للمجتمع المسلم عامة، وأبنائه على وجه الخصوص لربط حياتهم بالقرآن الكريم؛ مشيرًا إلى أن حكومة سريلانكا ترحب بمثل هذه المبادرات التي تربط المسلم بدينه وتعاليمه المعتدلة لتعيش الإنسانية بسلام.
ونوّه بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات، والصداقة الوثيقة التي تربط الشعبين.
وخلال الحفل، تم تقديم عرض مرئي لإنجازات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وأبرز الجهود التي يقوم بها المجمع من طباعة القرآن الكريم، وترجمة معانيه لعدة لغات، ونشره حول العالم، وعرض لأبرز إصداراته المختلفة.
وفي ختام الحفل، تم تسليم الهدايا والدروع التذكارية، وتكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة.