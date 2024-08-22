البطلة العالمية "دنيا أبو طالب" تحظى بتكريم اتحاد التايكوندو

حظيت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب "ثالثة العالم" باستقبال الأبطال بعد وصولها للرياض؛ للمشاركة في شعلة دورة الألعاب السعودية.
وكان في مقدمة الذين تواجدوا بمطار الملك خالد الدولي رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، وأعضاء مجلس الإدارة، وأقيم حفل عشاء للبطلة بحضور جميع منسوبي الاتحاد.
وكانت اللاعبة "دنيا" قد حققت المركز الرابع في منافسات أولمبياد باريس 2024 كأفضل إنجاز للاعبين المشاركين، وقبلها توشحت الذهب الآسيوي. ومن جانبه أكد العميد شداد أن العطاء الذي حققته اللاعبة "دنيا" كان مثار إعجاب الجميع، وكانت قريبة من الميداليات المتقدمة، لكن هناك تفاصيل تحدث في مثل تلك الظروف وتغير الملامح.
من جانبها قدمت اللاعبة "دنيا" شكرها للجميع على الحفاوة التي وجدتها، وقالت: إن التعامل الراقي والأجواء التي نجدها كلاعبين الدافع للوصول لأفضل المؤشرات، ولا زال هناك الكثير الذي أسعى لتجسيده على أرض الواقع.