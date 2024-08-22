البطلة العالمية "دنيا أبو طالب" تحظى بتكريم اتحاد التايكوندو

وكانت اللاعبة "دنيا" قد حققت المركز الرابع في منافسات أولمبياد باريس 2024 كأفضل إنجاز للاعبين المشاركين، وقبلها توشحت الذهب الآسيوي. ومن جانبه أكد العميد شداد أن العطاء الذي حققته اللاعبة "دنيا" كان مثار إعجاب الجميع، وكانت قريبة من الميداليات المتقدمة، لكن هناك تفاصيل تحدث في مثل تلك الظروف وتغير الملامح.