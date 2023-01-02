فنان تشكيلي يُبدع برسم أكبر جدارية للملك عبدالعزيز.. تفاصيل تأسر الناظرين

وجسّد الفنان التشكيلي محمد العمار أكبر لوحة جدارية على أحد الأبراج بطريق الملك فهد بالرياض بالفن الجرافيتي، للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مختزلًا شخصيته الملهمة بتفاصيل لها وقع ومهابة تأسر كل الناظرين، وبارتفاع جدارية يصل إلى 120 مترًا، بينما تبلغ المساحة الإجمالية 1200 متر مربع، واستغرق العمل ما بين 45 إلى 50 يومًا، كما أنها لا تتأثر بعوامل الطقس كالرياح والأمطار لاستخدامه بخاخات الألوان الغازية الحرارية المخصصة لتلوين المعادن.