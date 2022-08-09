حالة ثانية خلال أقل من يوم.. استخراج "غريق" في القوامة بمحافظة تربة

وأضافت: عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تم تمركزها بجانب فِرق الدفاع المدني لحين استخراج الحالة من الموقع، وبعد استخراج الحالة من قِبل فِرق الدفاع المدني، وتسليمها لفرقة الإسعاف المتمركزة، قامت بالكشف على الحالة، وتبيَّن أنها فارقت الحياة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.