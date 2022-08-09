حالة ثانية خلال أقل من يوم.. استخراج "غريق" في القوامة بمحافظة تربة

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن وجود حالة غرق لشخص في تربة.
وفي التفاصيل التي أوضحتها هيئة الهلال الأحمر عبر بيان ورد "سبق"، تلقت أمس بلاغًا يقضي بوجود شخص غريق في القوامة، التي تبعد عن محافظة تربة 60 كيلومترًا. وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع.
وأضافت: عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تم تمركزها بجانب فِرق الدفاع المدني لحين استخراج الحالة من الموقع، وبعد استخراج الحالة من قِبل فِرق الدفاع المدني، وتسليمها لفرقة الإسعاف المتمركزة، قامت بالكشف على الحالة، وتبيَّن أنها فارقت الحياة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.
وأهابت الهيئة لضرورة اتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية للحفاظ على السلامة.
كما شددت الهيئة على ضرورة تعلُّم الإسعافات الأولية للمساعدة في الحفاظ على الأرواح.