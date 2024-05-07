بالأكريلك أبدع أبرز لوحاته.. "الشمري" موهبة تلمع في "رسم الأنمي" واللوحات الفنية

وأشار إلى أن أبرز لوحة رسمها هي 60*40 عبارة عن عين استعمل فيها أدوات الأكريلك والفرش الخاصة بذلك، واستعملها في تجميل الجدران، مشيراً إلى أن بعض رسوماته تستغرق ساعات، وبعضها تستغرق يومًا أو عدة أيام، وأن طول المدة وقصرها مرتبطان بجودة الرسم وتعقيدات التفاصيل التي تعد الفارق المميز في كثير من الرسومات، وتتميز الأنمي برسوماتها وألوانها الصارخة التي تعبر عن شخصيات نابضة بالحياة، وتتوجه لجميع الأعمار؛ لأنها تحتوي على حبكة عمل مرتبطة بشريحة من حياة يومية بتنوعاتها.