"إذا تغيّبت العاملة المنزلية أو هربت قبل إصدار الإقامة".. "مساند": هذا ما عليك فعله

أوضحت منصةُ "مساند" ما يجب على المواطن فعله إذا تغيبت العاملة المنزلية أو هربت قبل إصدار الإقامة أو بعدها.
وتفصيلًا: تلقّى الحسابُ الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند" على منصة "إكس"؛ سؤالًا يقول صاحبه: "وصلتني عاملة منزلية، وفي أول أربعة أيام هربت وما قدرنا نوصل لها حتى الآن. طبعًا باقي ما سويت لها فحص طبي ولا طلعت إقامة، وبالتالي ليست مضافة عندي في قائمة العمالة في أبشر، كيف أسوي لها بلاغ هروب الآن؟".
وجاءت إجابة "مساند" ردًّا على هذا السؤال على النحو التالي: في حال تغيب أو هروب العاملة المنزلية قبل إصدار الإقامة، تتم مراجعة إدارة الجوازات لرفع بلاغ التغيب.
وأضاف "مساند": في حال تغيب أو هروب العاملة بعد إصدار الإقامة يمكن تقديم بلاغ التغيب من خلال حساب صاحب العمل في أبشر.
و"مساند" هو الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ومنصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.