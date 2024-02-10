"إذا تغيّبت العاملة المنزلية أو هربت قبل إصدار الإقامة".. "مساند": هذا ما عليك فعله

وتفصيلًا: تلقّى الحسابُ الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند" على منصة "إكس"؛ سؤالًا يقول صاحبه: "وصلتني عاملة منزلية، وفي أول أربعة أيام هربت وما قدرنا نوصل لها حتى الآن. طبعًا باقي ما سويت لها فحص طبي ولا طلعت إقامة، وبالتالي ليست مضافة عندي في قائمة العمالة في أبشر، كيف أسوي لها بلاغ هروب الآن؟".