مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ سبعيني من جلطة قلبية حادة عبر القسطرة وزراعة الشرايين التاجية

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنقاذ مريض يبلغ من العمر 78 عاماً، وصل قسم الطوارئ بالمستشفى بعد منتصف الليل، وهو في حالة مرضية حرجة، نظراً لشعوره بالاختناق وعدم القدرة على التنفس، والمعاناة من الآلام الحادة في منطقة وسط الصدر والكتف الأيسر، بالإضافة إلى تعرضه للغثيان والضُعف العام بالجسم. هذا ما أوضحه الدكتور فهد المخدوم استشاري طب وجراحة القلب، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الكندية.
مضيفاً بأنه عند وصول المريض تم تقديم الإسعافات الأولية وإعطائه الأدوية المسكنة للألم، وإخضاعه لعدداً من التحاليل المخبرية، والتي شملت قياس النبض وتخطيط القلب والموجات فوق الصوتية (الإيكو). وقد أبانت النتائج، وجود خلل في عمل الشرايين التاجية وحدوث جلطة قلبية حادة بالشريان الأيمن، والذي يعد واحداً من أهم الشرايين المغذية للقلب، الأمر الذي استدعى نقله فوراً لغرفة العمليات، للبدء في المرحلة الأولى من العلاج وإنقاذ حياته من الجلطة، حيث تم إجراء عملية قسطرة عاجلة استغرقت ساعتين، وتم فيها إدخال أنبوب رفيع عن طريق الأوعية الدموية بالفخذ، ومن ثم توجيهه باستخدام الأشعة السينية للشرايين التاجية، التي توصل الدم إلى عضلة القلب، و تركيب دعامة متطورة للشريان الأيمن.
مؤكداً على أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد وتم إنقاذ المريض، ونقله للعناية المركزة وظل تحت المراقبة ، وقد أبانت النتائج والمؤشرات الحيوية تحسن حالته بشكل واضح، وخرج في اليوم الثالث من دخوله للمستشفى وهو بصحة جيدة.
وأضاف الدكتور المخدوم بعد مرور 3 أشهر على تركيب القسطرة، تم الإعداد وعمل التجهيزات اللازمة لإستكمال الخطة العلاجية، وبعد أن تم إخضاع المريض للأشعة المقطعية (C.T Scan)، استعداداً لإجراء عملية زراعه الشرايين التاجية بالتدخل الجراحي المحدود.
مفيداً بأن العملية استغرقت ما يقارب 4 ساعات تحت التخدير الكامل ، بعدها نُقل للعنايه المركزه، ومن ثم لجناح التنويم، ليتلقى رعاية طبية فائقة على مدار 4 أيام حتى خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
وفي الختام قال الدكتور فهد المخدوم أن الجلطة القلبية الحادة، تعتبر من أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة في العالم، شارحاً حدوثها عند وجود نقص حاد في سريان الدم المملوء بالأوكسجين، وانقطاع وصوله إلى منطقة أو أكثر من عضلة القلب، عبر الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى تليف تلك العضلة وما يتبعه من ضعف في عمل القلب، ويحدث هذا نتيجة ضيق حاد في أحد الشرايين التاجية، سائلاً المولى للجميع الصحة والسلامة.