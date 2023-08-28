مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ سبعيني من جلطة قلبية حادة عبر القسطرة وزراعة الشرايين التاجية

مضيفاً بأنه عند وصول المريض تم تقديم الإسعافات الأولية وإعطائه الأدوية المسكنة للألم، وإخضاعه لعدداً من التحاليل المخبرية، والتي شملت قياس النبض وتخطيط القلب والموجات فوق الصوتية (الإيكو). وقد أبانت النتائج، وجود خلل في عمل الشرايين التاجية وحدوث جلطة قلبية حادة بالشريان الأيمن، والذي يعد واحداً من أهم الشرايين المغذية للقلب، الأمر الذي استدعى نقله فوراً لغرفة العمليات، للبدء في المرحلة الأولى من العلاج وإنقاذ حياته من الجلطة، حيث تم إجراء عملية قسطرة عاجلة استغرقت ساعتين، وتم فيها إدخال أنبوب رفيع عن طريق الأوعية الدموية بالفخذ، ومن ثم توجيهه باستخدام الأشعة السينية للشرايين التاجية، التي توصل الدم إلى عضلة القلب، و تركيب دعامة متطورة للشريان الأيمن.