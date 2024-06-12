بعد تدهور حالته الصحية.. تجهيزات وعناية خاصة لنقل حاج عراقي للمشاعر المقدسة

وجّه الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن دبي الحربي، بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لنقل حاج عراقي تَعَرّض لجلطة دماغية وأزمة تنفسية حادة أدخلته العناية المركزة بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية.
وكان الحاج نواف -من الجنسية العراقية في العقد الثامن من العمر- قد تعرض لجلطة حادة في الدماغ، إضافة لأزمة صدرية دخل بسببها العناية المركزة، لتركيب جهاز التنفس الصناعي.. وبعد متابعة الحالة من الفِرَق الطبية تحسنت الحالة الصحية تدريجيًّا، ولكن الطاقم الطبي المشرف على الحالة فضّل توفير تجهيزات وعناية خاصة لنقل الحالة للمشاعر المقدسة.
وعلى الفور وجّه الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن الحربي بتوفير إسعاف عناية مركزة حديث مجهز بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة والمتخصصة مع فريق طبي متخصص من العناية المركزة يرافق الحالة إلى المشاعر المقدسة.