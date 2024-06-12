بعد تدهور حالته الصحية.. تجهيزات وعناية خاصة لنقل حاج عراقي للمشاعر المقدسة

وكان الحاج نواف -من الجنسية العراقية في العقد الثامن من العمر- قد تعرض لجلطة حادة في الدماغ، إضافة لأزمة صدرية دخل بسببها العناية المركزة، لتركيب جهاز التنفس الصناعي.. وبعد متابعة الحالة من الفِرَق الطبية تحسنت الحالة الصحية تدريجيًّا، ولكن الطاقم الطبي المشرف على الحالة فضّل توفير تجهيزات وعناية خاصة لنقل الحالة للمشاعر المقدسة.