تمّ القبض.. مروّجو الحشيش والمخدرات في قبضة رجال الأمن

استعرض "الأمن العام" عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في جدة، وآخر باكستاني، قاما بترويج مادة الأمفيتامين المخدر.
وأضاف "الأمن العام"، أن قوات الأمن ألقت القبض على مواطن في جدة؛ قام باتخاذ شقة سكنية وكراً لترويج 3 كجم من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مواطن قام بترويج 28 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأةً في مركبته.