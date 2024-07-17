تمّ القبض.. مروّجو الحشيش والمخدرات في قبضة رجال الأمن

وأوضح "الأمن العام" في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في جدة، وآخر باكستاني، قاما بترويج مادة الأمفيتامين المخدر.