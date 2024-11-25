وزير الثقافة يزور الجناح السعودي في "إكسبو 2025 أوساكا" ويستمع إلى شرح لتجربة الزائر

واستمع إلى شرحٍ لتفاصيل تجربة الزائر، وأقسام الجناح الوطني؛ الذي يُقدّم محتوىً معرفيًّا للركائز الثلاثة، والمُشتملة على تاريخ المملكة في صورةِ قصةٍ تأخذ المشاركين في رحلةٍ لاستكشاف ثقافات المملكة، وتقاليدها، وقِيمها التي تُشكّل الركائز الأساسية لهويتها، ويُسلّط الجناح الضوء على التحول الجذري الكبير الذي يطرأ على المملكة اليوم، ومساهماتها في خلق مستقبل أفضل للعالم.