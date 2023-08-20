نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على نوره بنت محمد بن عبدالعزيز

وأدّى الصلاة مع نائب أمير المنطقة: الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.