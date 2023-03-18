شاهد قصة "أم محمد".. اعتزلت المدينة وفضلت العيش في الصحراء

ومن خيمتها توضح أم محمد لبرنامج "mbc في أسبوع" شدة تعلقها بالصحراء، مبيّنة أنها مصدر الخير والرزق والسعادة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن العيش في البر أفضل بالنسبة لها من المعيشة في المدينة، وتشعر بالوناسة والرحابة والهدوء وراحة البال في ظل خيمتها ومع أغنامها.