"مجلس شؤون المسجد الحرام" يناقش الخطط والمبادرات الميدانية والتوعوية والإرشادية لموسم الحج

استعرض مجلس شؤون المسجد الحرام برئاسة مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري للمجلس، الخطط والبرامج التي يتم تقديمها لخدمة ضيوف الرحمن.
وجرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتطرق إلى تعزيز التكامل والتنسيق في خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، وعن جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام وتأديتهم لنسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
ونوّه الدكتور سعد المحيميد بدعم وحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم من خلال تنفيذ الخطة لموسم الحج ، لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين مؤكدًا على توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات بالمسجد الحرام.
واستعرض المحيميد، خلال الاجتماع جانباً من الخطط والمبادرات الميدانية والتوعوية والإرشادية والتوجيهية والفكرية لموسم الحج، وناقش سبل تعزيز حوكمة أعمال الرصد الميداني وتسخير مختلف الوسائل التقنية لجودتها بالتنسيق مع وكالات الاختصاص وبالتكامل مع الجهات الخارجية، كما تطرق إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة واستعداداتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ.
وناقش مساعد الرئيس العام أعمال موسم الحج ومتابعة تنفيذ الخطة بين الوكالات والإدارات في المسجد الحرام والتطرق لعدد من المقترحات التطويرية المتعلقة بالمسجد الحرام، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل المقبلة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- الرامية لمواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠).