"مجلس شؤون المسجد الحرام" يناقش الخطط والمبادرات الميدانية والتوعوية والإرشادية لموسم الحج

وناقش مساعد الرئيس العام أعمال موسم الحج ومتابعة تنفيذ الخطة بين الوكالات والإدارات في المسجد الحرام والتطرق لعدد من المقترحات التطويرية المتعلقة بالمسجد الحرام، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل المقبلة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- الرامية لمواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠).