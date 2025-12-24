"الحصيني" يكشف أسرار يناير.. شهر البرد القارس وتقلبات الشتاء

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني خصائص شهر يناير، المعروف في بلاد الشام باسم "كانون الثاني"، مبينًا أبرز سماته المناخية والزمنية في التقويمين الميلادي والهجري.
وأشار الحصيني إلى أن شهر يناير يتكون من 31 يومًا، ويُعد باكورة السنة الميلادية، موضحًا أنه يوافق هذا العام في التقويم الهجري ثلثي شهر رجب وثلث شهر شعبان لعام 1447هـ.
وبيّن أن يناير يُعد من أشهر الشتاء، وقد يكون من أشدها برودة، خاصة في حال حدوث هطولات ثلجية، لافتًا إلى أنه يُصنّف ضمن مواسم الأمطار في الجزيرة العربية.
وأضاف أن الشهر يوافق فلكيًا الطالع الأخير من المربعانية، والطالع الأول من الشبط، وهي من الفترات المعروفة بانخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس.