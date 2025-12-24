"الحصيني" يكشف أسرار يناير.. شهر البرد القارس وتقلبات الشتاء

وبيّن أن يناير يُعد من أشهر الشتاء، وقد يكون من أشدها برودة، خاصة في حال حدوث هطولات ثلجية، لافتًا إلى أنه يُصنّف ضمن مواسم الأمطار في الجزيرة العربية.