وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 إلى العريش لدعم غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ75، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.
وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وضمن الدعم الإنساني المستمر للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، في ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.