"المعجب" يترأس وفد المملكة في مؤتمر رابطة المدّعين العموم بلندن

والتقى "المعجب" على هامش المؤتمر بالنائب العام البريطاني فيكتوريا برينتس، ومدير النيابات العامة لإنجلترا وويلز ماكس هيل، وتناولوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة في التعاون القضائي، كما أجرى عدةَ لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم؛ بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها النيابة العامة والأساليب المثلى في الرقمنة لتلك الإجراءات ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.