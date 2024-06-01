"السند" يطلق مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء

أطلق الرئيسُ العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ مشروعَ "الطاقة الشمسية" في المركز الميداني التوعوي بالأبواء بمكة المكرمة، ضمن خطط الرئاسة العامة لتطوير جميع مراكزها الميدانية التوعوية؛ حيث يمثل تزويد المركز بالطاقة الشمسية تحولًا نحو استثمار الطاقة المتجددة المستدامة لتستمر المراكز في تقديم الخدمات التوعوية، مع مراعاة تحقيق كفاءة الطاقة.