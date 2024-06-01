"السند" يطلق مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء

أطلق الرئيسُ العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ مشروعَ "الطاقة الشمسية" في المركز الميداني التوعوي بالأبواء بمكة المكرمة، ضمن خطط الرئاسة العامة لتطوير جميع مراكزها الميدانية التوعوية؛ حيث يمثل تزويد المركز بالطاقة الشمسية تحولًا نحو استثمار الطاقة المتجددة المستدامة لتستمر المراكز في تقديم الخدمات التوعوية، مع مراعاة تحقيق كفاءة الطاقة.
وبيّن "السند" خلال الإطلاق أن مشروع الطاقة الشمسية النوعي يأتي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر وتوجيهاتهم المستمرّة في تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة المستدامة، والرفع من استخدام الطاقة النظيفة؛ لتؤدي الرئاسة العامة مهماتها واختصاصاتها على أتمّ صورة.
وكان "السند" قد وجَّه بمشروع تطويري لجميع مراكز الرئاسة العامة الميدانية التوعوية ونقاط التوزيع المشاركة في خدمة الحجاج؛ لتقدم الرئاسة العامة أرقى الخدمات التوعوية التي تليق بضيوف الرحمن وتتواكب مع تطلعات ولاة الأمر، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في إتاحة "مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدمة، وخدمات رقمية تساعد الجميع على أن ينعَموا بتجربة إيمانية مميزة لا تُنسى"