تحدث بشكل آلي ..325 نظاماً في بنك سدايا تدعم الاقتصاد الرقمي

يحتوي بنك البيانات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، على بيانات أكثر من 325 نظاماً حكوميًا تُحدّث بشكل آلي ومستمر من الجهات مصدر البيانات، لتصبح المغذي الرئيسي والمصدر الموحد للبيانات في المملكة، ما سيسهم في توحيد الجهود وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات.