تحدث بشكل آلي ..325 نظاماً في بنك سدايا تدعم الاقتصاد الرقمي

يحتوي بنك البيانات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، على بيانات أكثر من 325 نظاماً حكوميًا تُحدّث بشكل آلي ومستمر من الجهات مصدر البيانات، لتصبح المغذي الرئيسي والمصدر الموحد للبيانات في المملكة، ما سيسهم في توحيد الجهود وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات.
ويعمل البنك على تحسين جودة البيانات الوطنية وتعزيز مشاركتها بين الجهات في المملكة والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات حيث يُعَدّ المصدر الرئيسي للبيانات لمنصات دعم اتخاذ القرار الوطني.
ويواصل جهوده في توفير البيانات للجهات الحكومية والخاصة والأفراد ودعم عمليات تحليل البيانات، وذلك من خلال عدة منتجات ومنصات رقمية من أبرزها بحيرة البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وسوق البيانات، وفهرس البيانات الوطني، وبوابة البيانات المفتوحة.