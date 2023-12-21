ضحايا يتألمون من الفخ وتقنيون يحذرون.. "انتحال هوية المحالّ".. طريقة مبتكرة للنصب!

وأبانت: عندما أعطيته الكود اكتشفت أنه استحلّ رقم هاتفي وحوّله لشريحة إلكترونية، ثم استولى على حسابي في "أبشر" وغيّر الأرقام السرية في تطبيقات البنوك، ثم استولى على ما فيها من مبالغ، وبدأ يمرر عن طريقي الحوالات، إلى أن لحقت هذا الأمر في ثاني يوم بعد مراجعة الأحوال وتعديل رقم أبشر، وقد تقدمت ضده ببلاغ لمركز شرطة الروضة في الرياض.