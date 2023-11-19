عيادات دله العارض بالرياض تشارك في تفعيل اليوم العالمي للسكري

ويعد مرض السكري واحدا من أخطر الأمراض المزمنة، الذي يصيب الإنسان عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. ويعتبر ارتفاع السكر في الدم، من النتائج الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر بالدم، ويلحق أضرارا خطيرة بأجهزة الجسم المختلفة، خاصة الأعصاب والأوعية الدموية،كما يعد هذا المرض أحد الأسباب الرئيسية المسببة لعدة أمراض، منها العمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى.