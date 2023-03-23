"الحربش": سنسجل الموقع الأثري السعودي السابع باليونسكو هذا العام .. ولدينا المزيد
أوضح رئيس هيئة التراث الدكتور جاسر الحربش أن ملف التراث الثقافي في المملكة كبير جدًا وليس ملف جهة حكومية محددة، بل هو ملف المجتمع بأكمله، لافتًا إلى أن هيئة التراث مسؤولة عن خمسة قطاعات رئيسة وهي الآثار والتراث العمراني والحِرف والصناعات اليدوية والتراث الثقافي غير المادي والتراث العالمي.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور الحربش خلال ظهوره على برنامج طويق الذي يعرض على قناة السعودية ويقدمه محمد النحيت، أن المملكة لديها 7 مواقع أثرية مسجلة في اليونيسكو، وخلال هذا العام سنسجل الموقع السابع، وهناك قائمة مليئة بأعداد ستُسجل قريبًا.
وأضاف الحربش أن هنالك 11 عنصرًا من عناصر التراث غير المادي مسجلة في منظمة اليونيسكو، "نملك الآن فريقًا سعوديًا يعمل على تسجيل المواقع الأثرية في اليونيسكو، وبكل تأكيد رؤية المملكة 2030 شددت في مستهدف واضح على العناية بالتراث الوطني والعربي والإسلامي".
من جانب آخر، أكد محمد النحيت مقدم برنامج "طويق" الذي يطل على القناة السعودية في حلقته الأولى بعنوان: "التاريخ والتراث" أن المملكة تمتلك كمًا هائلاً من التراث المتنوع، ولابد من تسويقه بطرق أكثر إبداعية ويجب على العالم كله أن يعرف التاريخ والتراث الموجود في المملكة.