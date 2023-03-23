"الحربش": سنسجل الموقع الأثري السعودي السابع باليونسكو هذا العام .. ولدينا المزيد

من جانب آخر، أكد محمد النحيت مقدم برنامج "طويق" الذي يطل على القناة السعودية في حلقته الأولى بعنوان: "التاريخ والتراث" أن المملكة تمتلك كمًا هائلاً من التراث المتنوع، ولابد من تسويقه بطرق أكثر إبداعية ويجب على العالم كله أن يعرف التاريخ والتراث الموجود في المملكة.