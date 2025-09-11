بالصور.. يخت "أمايديا" الفاخر تحفة بحرية لا يملك ثمنها سوى 100 شخص في العالم

في عالم اليخوت الفاخرة، يبرز يخت "أمايديا" كرمز للثراء الفاحش والحياة المترفة التي لا يحظى بها سوى قلة قليلة حول العالم. هذا اليخت العملاق، الذي يتجاوز طوله 106 أمتار، يمثل تحفة هندسية وبحرية لا مثيل لها، ويجمع بين التصميم المذهل، الفخامة المطلقة، والتقنيات الحديثة، ليصبح بمثابة قصر عائم يجوب البحار.
تم تصميم "أمايديا" على يد كبار خبراء التصميم البحري؛ حيث تولى استوديو Espen Øino العالمي تصميمه الخارجي، فيما حملت لمسات الديكور الداخلي توقيع Zuretti Interior Design ليقدم تجربة فاخرة للضيوف على متنه. ويستوعب اليخت 16 ضيفًا في ثمانية أجنحة فندقية فاخرة، بينما يديره طاقم يضم 36 فردًا لضمان أعلى مستويات الخدمة والراحة.
أما من حيث الأداء، فيجمع "أمايديا" بين السرعة والقدرة على الإبحار لمسافات بعيدة، إذ تصل سرعته القصوى إلى 20 عقدة، ويستطيع قطع 8 آلاف ميل بحري دون الحاجة للتزود بالوقود، ما يجعله مثاليًا للرحلات الطويلة عبر المحيطات.
ويضم اليخت مجموعة من المرافق الفاخرة التي تضاهي أرقى الفنادق العالمية، منها مهبط للطائرات المروحية، وصالات سينما خاصة، ومنتجع صحي، إضافة إلى مسابح "إنفينيتي"، وغرف طعام مطلة على البحر، ومساحات واسعة للاسترخاء والاحتفالات الفاخرة.
تُقدَّر قيمة "أمايديا" بحوالي 325 مليون دولار، وهو مبلغ لا يستطيع دفعه سوى نخبة محدودة من الأثرياء، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل من 100 شخص في العالم يمكنهم تحمّل تكلفة الشراء. أما مصاريف التشغيل والصيانة السنوية ليخت بهذا الحجم والفخامة فهي مضاعفة، ما يرفع كلفته إلى مبالغ باهظة.
وقد أثار اليخت جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد مصادرته ضمن العقوبات الدولية، ليُعرض للبيع في مزاد خاص تنتهي مهلة المشاركة فيه خلال سبتمبر 2025، مع اشتراط وديعة أولية بقيمة 10 ملايين يورو لدخول المزاد، ما يعكس مدى تميّز هذه التحفة البحرية وندرتها عالميًا.