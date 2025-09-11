بالصور.. يخت "أمايديا" الفاخر تحفة بحرية لا يملك ثمنها سوى 100 شخص في العالم

في عالم اليخوت الفاخرة، يبرز يخت "أمايديا" كرمز للثراء الفاحش والحياة المترفة التي لا يحظى بها سوى قلة قليلة حول العالم. هذا اليخت العملاق، الذي يتجاوز طوله 106 أمتار، يمثل تحفة هندسية وبحرية لا مثيل لها، ويجمع بين التصميم المذهل، الفخامة المطلقة، والتقنيات الحديثة، ليصبح بمثابة قصر عائم يجوب البحار.