ضبط مقيمين لاستغلالهما الرواسب بالشرقية ومواطنًا للتخييم دون ترخيص بعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين في المنطقة الشرقية ومواطنًا في منطقة عسير؛ بسبب مخالفتهم نظام البيئة.
تفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسيتين الباكستانية، واليمنية، مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية.
وفي الواقعة الثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في منطقة عسير، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3.000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.