ضبط مقيمين لاستغلالهما الرواسب بالشرقية ومواطنًا للتخييم دون ترخيص بعسير

وفي الواقعة الثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص في منطقة عسير، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3.000) ريال.