بينها طرق رئيسية.. تعديل سرعات عدد من الطرق في منطقة جازان

كما شمل جدول التعديلات طريق صامطة - الدغارير - أحد المسارحة بحيث أصبحت السرعة فيه بمقدار 90 كم، وتم تخفيض السرعة في الطريق الرابط بين محافظتي بيش وصبيا إلى 110كم، وتخفيض السرعة في طريق أبو عريش - جيزان إلى 110، وكذلك طريق صبيا - العيدابي الذي تم تخفيض السرعة به إلى 100 كم، كما تم تخفيض السرعة بطريق الخوبة الجديد إلى 100 كم، وكذلك طريق فلس - المجصص إلى 80 كم.