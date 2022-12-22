بينها طرق رئيسية.. تعديل سرعات عدد من الطرق في منطقة جازان

أجرت الجهات المختصة في منطقة جازان تعديلات على السرعات بعدد من الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات والطرق الفرعية وغيرها.
ووفقًا لجدول التعديلات الجديدة التي اطلعت عليها "سبق": فإنه تم تعديل السرعة على طرقات بمدينة جيزان، ومنها طريق الملك عبدالله، والملك عبدالعزيز، والطريق الرابط بين دوار الجامعة وإشارة محلية، وطريق المعرفة، وطريق الأمير سلطان، وطريق الشواجرة، وطريق الإشارة 26، وطريق الكورنيش الشمالي، وطريق الملك فهد "الكورنيش الجنوبي"، وطريق الأمير محمد بن ناصر؛ حيث أصبحت السرعة بتلك الطرقات 80 كم.
كما شمل جدول التعديلات طريق صامطة - الدغارير - أحد المسارحة بحيث أصبحت السرعة فيه بمقدار 90 كم، وتم تخفيض السرعة في الطريق الرابط بين محافظتي بيش وصبيا إلى 110كم، وتخفيض السرعة في طريق أبو عريش - جيزان إلى 110، وكذلك طريق صبيا - العيدابي الذي تم تخفيض السرعة به إلى 100 كم، كما تم تخفيض السرعة بطريق الخوبة الجديد إلى 100 كم، وكذلك طريق فلس - المجصص إلى 80 كم.
وبدأ تطبيق تلك السرعات على عدد من الطرق، وتركيب لوحات إرشادية بديلة عن السرعات السابقة.