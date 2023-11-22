بـ 3.5 مليار ريال.. الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستكمل برنامجها للصكوك

ولفت إلى أن إصدارات الشركة للصكوك تُعزز التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة؛ من خلال تقديم الحلول المبتكرة في سوق إعادة التمويل العقاري؛ انطلاقًا من حرصنا على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية".