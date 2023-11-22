بـ 3.5 مليار ريال.. الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستكمل برنامجها للصكوك

كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- عن نجاح إصدارها الأخير للصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال سعودي، ضمن برنامجها المقوم بالريال السعودي والمدعوم بضمانات حكومية، إذ شمل الإصدار طرح شريحتين نهائيتين استكمالًا لبرنامج الصكوك المحلية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وذلك على فترات مزدوجة مدتها 5 و7 سنوات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـSRC فابريس سوسيني أن الإصدار شهد إقبالًا من المستثمرين، مما يبرهن على ثقتهم في السوق المحلي ونموذج عمل الشركة، ويؤكد دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى أن إصدارات الشركة للصكوك تُعزز التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة؛ من خلال تقديم الحلول المبتكرة في سوق إعادة التمويل العقاري؛ انطلاقًا من حرصنا على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية".
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حصلت على تصنيف (A+) (مستقر) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (A2) (إيجابي) من وكالة "موديز"، وتصنيف (A-) (مستقر) من "ستاندرد آند بورز".