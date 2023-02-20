"العدل": 3399 رخصة محاماة صدرت العام الماضي

يُذكر أن وزارة العدل تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة "ناجز" بخطوات بسيطة وميسرة وبموثوقية عالية، مثل خدمة "التحقق من ترخيص عدلي"، و"طلب ترخيص محاماة"، و"طلب تجديد ترخيص محاماة"، وخدمة "قيد محام متدرب جديد"، التي تُمَكّن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونيًّا، وكذلك خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكّن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر، والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية.