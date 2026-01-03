وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026

وبحسب الخطة، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية للعام 2026م نحو (217) مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، والمقدَّر بنحو (165) مليار ريال، وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال العام نفسه، التي تبلغ قرابة (52) مليار ريال.