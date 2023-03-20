الجوف.. إنقاذ حامل وجنينها بعد تعرُّضها لجلطة بالقلب في الشهر التاسع

وبيّنت صحة الجوف أن المريضة تمّت إحالتها من مستشفى النساء والولادة، حيث كانت تعاني أمراضاً مزمنة ومشكلات في القلب وجلطة حديثة فيه، وعمل لها الفحوصات الطبية اللازمة، وأُجريت لها عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة الجنين دون مضاعفات.