الجوف.. إنقاذ حامل وجنينها بعد تعرُّضها لجلطة بالقلب في الشهر التاسع

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصّصي بالجوف، بالتعاون مع الفريق الطبي من مستشفى النساء والولادة، من إنقاذ حياة مريضة حامل في الشهر التاسع تعرّضت لجلطة بالقلب.
وبيّنت صحة الجوف أن المريضة تمّت إحالتها من مستشفى النساء والولادة، حيث كانت تعاني أمراضاً مزمنة ومشكلات في القلب وجلطة حديثة فيه، وعمل لها الفحوصات الطبية اللازمة، وأُجريت لها عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة الجنين دون مضاعفات.
وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وتمّ تنويمها في قسم العناية المركزة، حتى استقرت حالتها الصحية وخرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.
يُذكر أنه بلغ عدد المراجعين لعيادات المستشفى خلال الشهر الماضي 7078 مراجعاً، وبلغ عدد مرضى التنويم ٦٧١ مريضاً، فيما راجع قسم الطوارئ ١٤٦٩ مراجعاً، وبلغ عدد العمليات الجراحية ٢٧٧ عملية جراحية.