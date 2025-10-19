طراز JAECOO 7 هو الخيار المثالي للمملكة العربية السعودية بفضل أمانها الخُماسي ونظامها الهجين الفائق

تنتمي شركتا أومودا وجايكو إلى مجموعة شيري (Chery Group)، التي احتلت المرتبة رقم 233 في قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة لعام 2025 (رمز السهم: 9973.HK). خلال السنوات الأخيرة، توسعت أومودا وجايكو بسرعة في أوروبا، لتصبح أسرع علامة سيارات نموًا في عام 2024. وفي العام نفسه، دخلت العلامة رسميًا إلى السوق السعودي، حيث أنشأت مستودعًا إقليميًا بمساحة 12,000 متر مربع في الشرق الأوسط، ومستودعًا محليًا بمساحة 2,000 متر مربع في الدمام يحتوي على أكثر من 2,000 قطعة غيار.