تشجير روضة هباس بـ5 آلاف شتلة ضمن حملة للغطاء النباتي في الحدود الشمالية

وأوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، إلى جانب تعزيز حماية الموارد الطبيعية واستعادة التنوع الأحيائي في المناطق البرية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن البيئي المستدام.