طيران ناس يدشن افتتاح صالة الضيافة الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، عن افتتاح صالة ضيافة جديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في منطقة المغادرين في الصالة الداخلية رقم 5 اليوم الأحد 10 مارس 2024، تحت مسمى "صالة طيران ناس".