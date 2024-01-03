رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

وأشار إلى أنَّ المرحلةَ الأولى من هذا البرنامج تتضمَّن إجراء (2000) عمليةٍ جراحيةٍ لإزالة المياه البيضاء، مع زراعة العدسات، بإشراف كادرٍ طبِّيٍّ مختصٍّ، لافتًا إلى أنه يخدم شريحةً مهمةً من المرضى الأكثر احتياجًا، الذين يعانون من العمى في أنحاء مختلفةٍ من باكستان.