مقومات طبيعية فريدة.. جازان تنتج 118 طنًا من المانجو والفواكه الاستوائية سنويًا

وبلغ عدد مزارعي التين 346 مزارعًا، وعدد الأشجار المثمرة 520.000 شجرة، فيما بلغ إجمالي متوسط الإنتاج 2.600 طن سنويًا، وعدد مزارعي الجوافة 160 مزارعًا، وعدد الأشجار المثمرة 6000 شجرة، ويبلغ إجمالي متوسط إنتاجها أكثر من 60 طنًا، فيما بلغ عدد مزارعي البابايا في المنطقة 287 مزارعًا، وعدد الأشجار المثمرة 676.920 شجرة، وقد بلغ إجمالي متوسط إنتاجها 33.846 طنًا، فيما بلغ عدد مزارعي الموز 310 مزارعين، وعدد الأشجار المثمرة 1.119.000 شجرة، وبلغ إجمالي إنتاج المنطقة من الموز 16.785 طنًا، وبلغ عدد مزارعي فاكهة "القشطة" 109 مزارعين، وعدد الأشجار المثمرة منها 4000 شجرة، وبلغ متوسط إنتاجها 20 طنًا.