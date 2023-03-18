"حتى نفاد الكمية".. حيلة جديدة للتخفيضات الوهمية مع اقتراب "رمضان"

وخاضت "سبق" تجربة لمثل هذا الإعلان في تبوك بعد رصد إعلان في السناب شات عن طريق أحد المعلنين لإحدى محلات بيع جملة الحلويات الشهيرة في تبوك، ويذكر فيه المعلن أن عددًا من السلع بريال واحد فقط، وذكر منها شراب التوت والشوفان والكاسترد وغيرها من الأصناف؛ ابتداء من الغد صباحًا، وفي اليوم التالي ذهبنا لزيارتهم صباحًا ولم نجدها، وأفادوا بأن الكمية نفدت، وتحتفظ "سبق" باسم المتجر وبيانات الإعلان.