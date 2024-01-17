"صحة مكة" تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد "شلل الأطفال"

وأوضح مساعد المدير العام لتحفيز الاستثمار الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور نادر بن حمزة مطير، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال، والمحافظة على خلو المملكة من ذلك، مبينًا أن جرعات التطعيم تأتي على مرحلتين تؤخذ في الفم، للأطفال دون سن الخامسة.