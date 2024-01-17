"صحة مكة" تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد "شلل الأطفال"

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة صباح أمس، بمقر الإمارة، الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، ومساعد المدير العام لتحفيز الاستثمار الصحي الدكتور نادر بن حمزة مطير.
وأوضح مساعد المدير العام لتحفيز الاستثمار الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور نادر بن حمزة مطير، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال، والمحافظة على خلو المملكة من ذلك، مبينًا أن جرعات التطعيم تأتي على مرحلتين تؤخذ في الفم، للأطفال دون سن الخامسة.
وشكر وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، جهود صحة مكة في التفاعل مع هذا الحدث الصحي، بتوعية المجتمع بضرورة حصول أبنائهم على التطعيم في السن والأوقات التي حددتها وزارة الصحة، تجنبًا لإصابتهم بالمرض "لا قدر الله".