فيصل بن فرحان يلتقي مدير منظمة الهجرة ويستعرضان سبل حماية حقوق المهاجرين

وتضمن اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه العمل المشترك فيما يخص دعم العمل الإنساني والإغاثي بمختلف الدول، ودور المملكة البارز في هذا الشأن.