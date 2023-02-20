فيصل بن فرحان يلتقي مدير منظمة الهجرة ويستعرضان سبل حماية حقوق المهاجرين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.
وشهد اللقاء استعراض الجهود الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون الدولي بما يسهم في حماية حقوق المهاجرين، كما تطرقا الجانبان إلى العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.
من ناحية ثانية، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.
وتضمن اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه العمل المشترك فيما يخص دعم العمل الإنساني والإغاثي بمختلف الدول، ودور المملكة البارز في هذا الشأن.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.