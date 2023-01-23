"الترفيه" تعلن انتهاء موسم الرياض بنسخته الثالثة "فوق الخيال"

وبحسب تقرير لقناة الإخبارية، فقد استمتع زوار الموسم، الذين بلغوا أكثر من 13 مليون زائر، خلال ثلاثة أشهر من انطلاقة الموسم، بالعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية، وكان آخرها إقامة مباراة في كرة القدم، جمعت بين فريقَي باريس سان جرمان وفريق موسم الرياض، شارك فيها نجوم العالم، وفيهم ميسي ورونالدو.