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"الترفيه" تعلن انتهاء موسم الرياض بنسخته الثالثة "فوق الخيال"
بعد ثلاثة أشهر من الفعاليات التي زارها أكثر من 13 مليون زائر
أعلنت هيئة الترفيه انتهاء فعاليات موسم الرياض بنسخته الثالثة "فوق الخيال"، وذلك بعد أكثر من 90 يومًا من الفعاليات المتنوعة والجديدة في 15 منطقة.
وبحسب تقرير لقناة الإخبارية، فقد استمتع زوار الموسم، الذين بلغوا أكثر من 13 مليون زائر، خلال ثلاثة أشهر من انطلاقة الموسم، بالعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية، وكان آخرها إقامة مباراة في كرة القدم، جمعت بين فريقَي باريس سان جرمان وفريق موسم الرياض، شارك فيها نجوم العالم، وفيهم ميسي ورونالدو.
وساهم موسم الرياض في تحويل العاصمة إلى وجهة ترفيهية عالمية، وأتاح العديد من الفرص الاقتصادية الضخمة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في تعزيز قوة قطاع الترفيه، وتوفير الوظائف.