هيئة التراث تطلق فعاليّة "أثر وحرفة" في محافظة القريات

أطلقت هيئة التراث فعاليّة "أثر وحرفة"، اليوم (الثلاثاء) بمحافظة القريات في منطقة الجوف، وذلك في مدرسة عمر بن الخطاب التراثية، وتهدف الفعاليّة إلى ربط المجتمعات المحلية بحاضرها وبناء مستقبلها الحضاري، وإبراز الجوانب التراثية الثقافية للزوار والمقيمين، ودعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار.