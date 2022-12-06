نمو متسارع.. ما إسهامات الاقتصاد في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين؟

ما أن تأسست العلاقات رسميًا بين السعودية والصين عام 1990م، حتى حظيت بنمو متسارع احتفظت بوتيرته على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، مما أسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لاسيما بعد الانعطافة النوعية، التي شهدتها العلاقات بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في فبراير عام 2019م، التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الصين، في مجالات عدة؛ منها: النفط، والبتروكيماويات، والتعدين، والكهرباء، والموانئ.