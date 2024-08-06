4.5 مليون ريال إجمالي الغرامات المفروضة على المخالفين لنظام الطيران المدني في الربع الثاني 2024

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، فرض غرامات بحق الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة، مبينة أن إجمالي قيمة الغرامات بلغ 4.5 مليون ريال
وأوضحت "الهيئة" في تقرير الربع الثاني لعام 2024، أنها رصدت خلال الربع الثاني 111 مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية؛ لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق، وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المتعلقة بذلك 4.583.900 مليون ريال.
تفصيلاً، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2024م، الذي تضمن إصدار عدد (111) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية تجاوزت 4.5 مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأظهر التقرير إصدار عدد (111) مخالفة؛ منها (92) مخالفة بحق الناقلات الجوية، وذلك لمخالفتها لائحة حماية حقوق المسافرين؛ حيث بلغت قيمة الغرامات 4.4 مليون ريال، إضافة إلى عدد (5) مخالفات أخرى لناقلات جوية لم تتقيد بأنظمة وتعليمات الهيئة، حيث بلغ إجمالي الغرامات 140 ألف ريال، إضافة إلى إصدار عدد (مخالفتين) بحق الشركات المرخصة لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة في ممارستها النشاط المرخص، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 30 ألف ريال.
كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار عدد (12) مخالفة بحق الأفراد، تضمنت عدد (10) مخالفات تم رصدها على متن الطائرة، وبلغ إجمالي غراماتها (3900) ريال، إضافة إلى عدد (مخالفتين) تتعلقان باستخدام الطائرات دون طيار دون تصريحٍ من الهيئة بلغ إجمالي غراماتها 10.000 ريال.
وأوضحت الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدوريها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.