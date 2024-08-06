4.5 مليون ريال إجمالي الغرامات المفروضة على المخالفين لنظام الطيران المدني في الربع الثاني 2024

وأظهر التقرير إصدار عدد (111) مخالفة؛ منها (92) مخالفة بحق الناقلات الجوية، وذلك لمخالفتها لائحة حماية حقوق المسافرين؛ حيث بلغت قيمة الغرامات 4.4 مليون ريال، إضافة إلى عدد (5) مخالفات أخرى لناقلات جوية لم تتقيد بأنظمة وتعليمات الهيئة، حيث بلغ إجمالي الغرامات 140 ألف ريال، إضافة إلى إصدار عدد (مخالفتين) بحق الشركات المرخصة لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة في ممارستها النشاط المرخص، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 30 ألف ريال.