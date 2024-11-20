من نصيب المملكة.. المركز السابع في قائمة دول العالم لاستقبال السياح الوافدين في عام 2030

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة عن توقعاته بالوصول إلى المركز السابع في قائمة أفضل دول العالم لاستقبال السياح الوافدين بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن السعودية تخطط لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال السنوات الـ 15 المقبلة وفق العربية.