من نصيب المملكة.. المركز السابع في قائمة دول العالم لاستقبال السياح الوافدين في عام 2030

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة عن توقعاته بالوصول إلى المركز السابع في قائمة أفضل دول العالم لاستقبال السياح الوافدين بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن السعودية تخطط لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال السنوات الـ 15 المقبلة وفق العربية.
وأشار "الخطيب" في ندوة "منتدى المحتوى المحلي" في الرياض إلى أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات في المملكة؛ للتأكد أن البنى التحتية جاهزة في جميع المناطق.
وأكد "الخطيب" أن مجلس التنمية السياحي يضم مختلف الوزارات القادرة على توطين قطاع السياحة، مضيفًا: "عززنا مطالبنا من القائمين على المشاريع بزيادة المحتوى المحلي".
وتابع: عام 2023 شهد وجود فائض بالميزان التجاري للقطاع السياحي بالسعودية للمرة الأولى.
ويعد منتدى المحتوى المحلي إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الساعية لخلق منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات، وتمكين القدرات المحلية من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، وإبراز قصص النجاح لتحفيز القطاعين العام والخاص.
ومن المقرر أن ينعقد منتدى المحتوى المحلي على مدار يومين من 20 إلى 22/ 11/ 2024 بالدرعية.